لبنان | مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين يكشف عن نسبة الاقتراع في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

أفاد مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين هاني شميطلي، بأن “نسبة الإقتراع في أستراليا ناهزت الـ 43 %، فيما سجّلت سيدني ودبي النسبة الأعلى من الإقبال حتّى الآن”.

وأكد شميطلي في حديثٍ تلفزيوني، أن “كل من يتواجد داخل مركز الإقتراع في الـ 15 ساعة المخصصة للإنتخابات سيقترع حتى لو انتهى الوقت المخصص للإقتراع، شرط أن يكون داخل المركز”.

وشدد على أنه “لا يوجد أي تخوف من أي تلاعب في الصناديق”، وقال إن “سفراء لبنان ودبلوماسييه مؤتمنين”، وأشار إلى “أننا استحدثنا هذه السنة طريقة الـ GPS لتتبع صناديق الإقتراع، والصناديق ستصل تباعاً من الدول”.

وأوضح مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين، أن “فريقاً من الوزارة والجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، يتواجد في الوزارة ويتابع أي مشكلة تحصل كل ثانية”.