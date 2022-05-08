لبنان | طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي ومستقر اليوم وفي الايام المقبلة حيث تكون درجات الحرارة معتدلة نهاراً ومائلة الى البرودة ليلاً فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا في الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و٢٤ درجة بقاعا بين ٥ و ٢٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ٨ و ١٩ درجة.

٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا

٣- الرياح: غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و٢٦ درجة ساحلا وبين ١١ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الثلاثاء: طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٦ و٢٦ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم.