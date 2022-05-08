لبنان | السفير اللبناني في موسكو: سأرافق شخصياً صناديق الاقتراع الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار أن روسيا ليست ببلد اغتراب والجالية اللبنانية لا تتجاوز الـ2500 لبناني معظمهم من الطلاب وهذا العام تم تسجيل 323 ناخبا في موسكو.

كما لفت بو نصار في حديث له إلى انه “بسبب عدم وجود خدمة الـDHL في روسيا سأرافق شخصياً صناديق الاقتراع الى لبنان”، مضيفا: “نسبة الاقتراع ستكون جيدة في موسكو والعائق الوحيد الذي قد يحدّ من الاقبال هو بعد المسافات عن موسكو وكل الامور كانت مسهّلة”.

يذكر أنه أوضح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من غرفة العمليات أن كل الأخطاء تعالج أو تحال على لجان الفرز والقضاة، مضيفاً: “نحن على اتصال دائم مع السفارات والقنصليات ولن نعلن أي نتيجة قبل وصول رئيس الجمهورية ميشال عون”.

ولفت بو حبيب إلى ان “صناديق الاقتراع ستصل تباعاً الى لبنان بعد اقفال الأقلام ونريد إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية والدبلوماسيون هم أبناء هذا البلد ولم يقوموا بأي خطأ حتى اللحظة وهم يريدون انتخابات شفافة”.

وفتحت عند الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت صناديق الاقتراع امام اللبنانيين في 16 دولة اوروبية وافريقية.

اشارة الى ان 48 دولة اوروبية واميركية الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة تشارك اليوم في الجولة الثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج الذين يبلغ عددهم 194,348.

وتنتهي العملية الانتخابية صباح يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت مع اقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الاميركية.