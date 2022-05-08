لبنان | الراعي: آن الآوان أن يستيقظ الشعب اللبناني!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أكدّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أنه “آن الآوان أن يستيقظ الشعب اللبناني”، داعياً المواطنين جميعا إلى الاقبال الكثيف للاقتراع لأنها لحظة التغيير.

وتابع: “أن ينتخب المواطنون والمواطنات هو أن يوكلوا مصيرهم الى من يختارون، ولا يأمل شعب أن يحظى بحوكمة جيدة اذا كان اختياره سيئاً”، مشيرا إلى ان “المقترعين في الخارج بدا عليهم القهر لأنهم تركوا لبنان ولاحظنا انهم في عمر الشباب فهل تعي الجماعة السياسية اي لبنانيين هجرت؟” منوّهاً بدور الحكومة وجهود البعثات على حسن إدارة العملية الإنتخابية.

وفي ما يخصّ موضوع الجامعة اللبنانية، قال: “يؤلمنا ان نرى الجامعة اللبنانية تترنح بسبب إهمال السلطة السياسية، والمطلوب تسهيل تعيين العمداء وعلى الشركات التي احتفظت بمال الـPCR أن تسلمه لإدارة الجامعة بالدولار النقدي لتطويرها وانصاف اساتذتها”.