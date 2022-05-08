لبنان | “كود”… عون: “كل 4 سنين وانتو بخير”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

تمنى رئيس الجمهورية ميشال عون أن تتحسن الامور في الانتخابات المقبلة ويصبح لكل مواطن “كود” يمكّنه من الاقتراع من داخل منزله.

كما تمنى عون من وزارة الخارجية أن تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل واضطرابات و”كل 4 سنين وانتو بخير”.

وكان أوضح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من غرفة العمليات أن كل الأخطاء تعالج أو تحال على لجان الفرز والقضاة، مضيفاً: “نحن على اتصال دائم مع السفارات والقنصليات ولن نعلن أي نتيجة قبل وصول رئيس الجمهورية ميشال عون”.

ولفت بو حبيب إلى ان “صناديق الاقتراع ستصل تباعاً الى لبنان بعد اقفال الأقلام ونريد إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية والدبلوماسيون هم أبناء هذا البلد ولم يقوموا بأي خطأ حتى اللحظة وهم يريدون انتخابات شفافة”.