لبنان | بالفيديو: طابور الإنتظار امام القنصلية اللبنانية في دبي بلغ كيلومتر ونصف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 10:50 صباحًا

يتوافد اللبنانيون في الإمارات بكثافة للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات المغتربين، لا سيما في دبي حيث بات يمتدّ طابور الإنتظار امام القنصلية اللبنانية على مسافة كيلومتر ونصف والناخبون مصرّون على الانتظار رغم أن الحرارة تتخطى الـ45 درجة.

وكانت العملية الانتخابية عند التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت، للبنانيين في الخارج، وفتحت صناديق الاقتراع في عشر دول أوروبية وأفريقية، هي:

– جمهورية ايرلندا 233 ناخباً في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

– المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فيها 6535 ناخبا يتوزعون على 3 مراكز اقتراع و 15 قلم اقتراع.

– جمهورية نيجيريا الاتحادية 2580 ناخبا بتوزعون على 4 مراكز اقتراع و 7 اقلام اقتراع.

– الجمهورية الغابونية 848 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمي اقتراع.

– جمهورية الكونغو الديمقراطية 653 ناخبا يتوزعون على مركز اقتراع واحد وقلمي اقتراع.

– جمهورية الكونغو573 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمين.

– جمهورية بنين 518 ناخبا يتوزعون على قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.

– جمهورية أنغولا 332 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

– جمهورية الكاميرون 228 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

– المملكة المغربية 248 ناخبا قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.