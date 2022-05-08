لبنان | بالأرقام: كم بلغت نسب التصويت حتى الآن؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن الأرقام النتيجة النهائية للجولة الاولى من انتخابات المغتربين التي حصلت يوم الجمعة في 10 دول والتي سجّلت 59.49 في المئة.

كما كشف بو حبيب أن نسبة الاقتراع في استراليا لغاية الساعة التاسعة والنصف صباحا بلغت 37 في المئة ما يعني أن 7627 ناخبا اقترعوا، في وقت انتخب في دبي 3750، وفي أبو ظبي 7627 ما يعني ما نسبته حوالى 15 في المئة في أول ساعتين.

وفي ما يخص الضغط الكثيف الحاصل في الإمارات على التصويت والطوابير الطويلة، أكد بو حبيب أنه لن تقفل أقلام الاقتراع في دبي قبل انتخاب جميع اللبنانيين الموجودين في القنصلية.