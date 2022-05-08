لبنان | بو حبيب: لن نعلن أي نتيجة قبل وصول الرئيس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوضح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من غرفة العمليات أن كل الأخطاء تعالج أو تحال على لجان الفرز والقضاة، مضيفاً: “نحن على اتصال دائم مع السفارات والقنصليات ولن نعلن أي نتيجة قبل وصول رئيس الجمهورية ميشال عون”.

ولفت بو حبيب إلى ان “صناديق الاقتراع ستصل تباعاً الى لبنان بعد اقفال الأقلام ونريد إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية والدبلوماسيون هم أبناء هذا البلد ولم يقوموا بأي خطأ حتى اللحظة وهم يريدون انتخابات شفافة”.

وفتحت عند الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت صناديق الاقتراع امام اللبنانيين في 16 دولة اوروبية وافريقية.

اشارة الى ان 48 دولة اوروبية واميركية الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة تشارك اليوم في الجولة الثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج الذين يبلغ عددهم 194,348.

وتنتهي العملية الانتخابية صباح يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت مع اقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الاميركية.