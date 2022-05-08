لبنان | سفيرة لبنان في روما: الأمور تجري على ما يرام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بدأت عملية اقتراع المغتربين في روما وميلانو، واول المقترعين فتاة من منطقة الباشورة.

يبلغ عدد المسجلين في روما 698 ناخباً، وفي ميلانو 2200 ناخب.

وقالت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر: “الأمور تجري على ما يرام، ونحن على تواصل مباشر مع لبنان. وهناك تعاون كبير بين الجالية اللبنانية والسفارة”.

وكانت فتحت صناديق الاقتراع عند الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت امام اللبنانيين في 16 دولة اوروبية وافريقية، وهي: الجمهورية الفرنسية تضم 27,813 ناخبا يتوزعون على 39 مركز اقتراع و76 قلم اقتراع.

اشارة الى ان 48 دولة اوروبية واميركية الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة تشارك اليوم في الجولة الثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج الذين يبلغ عددهم 194,348.

وتنتهي العملية الانتخابية صباح يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت مع اقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الاميركية.