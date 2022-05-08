لبنان | صناديق الاقتراع فُتحت في 16 دولة اوروبية وافريقية.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

فتحت عند الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت صناديق الاقتراع امام اللبنانيين في 16 دولة اوروبية وافريقية وهي: الجمهورية الفرنسية تضم 27,813 ناخبا يتوزعون على 39 مركز اقتراع و76 قلم اقتراع.

جمهورية المانيا الاتحادية وفيها 16,171 ناخب يتوزعون على عشرين مركز اقتراع و 51 قلم اقتراع.

مملكة السويد يقترع فيها 40,23 ناخب يتوزعون على 4 مراكز اقتراع تضم10 اقلام للاقتراع.

مملكة بلجيكا عدد الناخبين 30,92 يتوزعون على مركز اقتراع واحد يضم 8 اقلام للاقتراع.

الاتحاد السويسري 2601 ناخب يتوزعون على 3 مراكز اقتراع تضم 6 اقلام للاقتراع.

الجمهورية الايطالية 2128 ناخبا يتوزعون على مركزين للاقتراع و 6 اقلام اقتراع.

مملكة اسبانيا 1226 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع و4 اقلام اقتراع.

مملكة هولندا 965 ناخب في مركز اقتراع واحد يضم 3 اقلام اقتراع.

مملكة الدانمارك 706 ناخبا يتوزعون على مركزين للاقتراع يضم 3 اقلام اقتراع.

جمهورية النمسا 282 ناخب في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

جمهورية بولندا 215 ناخب وقلم اقتراع واحد.

دوقية لوكسمبورغ الكبرى 200 ناخب مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

جمهورية هنغاريا ( المجر ) 221 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

جمهورية زامبيا 410 ناخب مركز اقتراع وحد وقلم اقتراع واحد.

جمهورية جنوب افريقيا 405 ناخب مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.