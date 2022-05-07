لبنان | “ثقب في أحد الأكياس”… كيف وصلت صناديق إقتراع المغتربين من الدوحة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

وصلت مساء اليوم الى مبنى DHL في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، طائرة قطرية تنقل على متنها سبعة عشر صندوقاً لأصوات اللبنانيين الذين اقترعوا أمس الجمعة في دولة قطر، وذلك بحضور مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية هادي الهاشم وأسامة الحايك من مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية. وقد تم تسطير محضر والتأكد من وجود الاختام على الصناديق التي كتب عليها وزارة الخارجية والمغتربين- لبنان الحقيبة السياسية.

ثم تم نقل الصناديق بواسطة مركبة تابعة لشركة DHL وبمواكبة امنية لسرية تابعة لقوى الأمن الداخلي الى مصرف لبنان، مع الإشارة إلى الاشراف والمتابعة من قبل الاجهزة الامنية المعنية في المطار من جهاز أمن المطار في الجيش والامن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك.

وأشار مدير المغتربين إلى وصول تسعة أكياس مختومة تضم سبعة عشر صندوقا. مشيراً إلى “حسن سير العملية الانتخابية في قطر، ونوه بجهود الاجهزة الامنية المعنية في المطار”.

ولفت الهاشم الى وجود “ثقب” في أحد الأكياس، وقد تم تسطير محضر بذلك والقاضي المسؤول على هيئة الاشراف على الانتخابات، سيقرر مصيره يوم الخامس عشر من أيار.

وأشار إلى أن “وزارة الخارجية تقوم بكل مهامها على اكمل وجه.

وستصل نهار الاثنين المُقبل الصناديق من سبع دول عربية جرت فيها الانتخابات يوم أمس.