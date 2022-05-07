لبنان | كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 8 دقائق

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت 7 أيار 2022 مبلغ:

26800 ليرة لبنانية للشراء و 26850 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وأعلن مصرف لبنان يوم أمس في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 68 مليون و500 ألف دولار أميركي بمعدل 22500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وتابع : “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.”