لبنان | بعد الأمطار.. ماذا يحضّر طقس أيّار؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 20 دقيقة

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ “طقسًا متقلّبًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدّلاتها، ويستقرّ تدريجيًّا”، مشيرةً إلى أنّ “معدّل ​درجات الحرارة​ المعتادة على السّاحل لشهر أيّار بين 18 و27 درجة مئويّة”.

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ “الطّقس المتوقّع في ​لبنان​ اليوم، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات، ويُتوقّع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرّقة أحيانًا خاصّةً في المناطق الشّماليّة، حتّى الفترة المسائيّة حيث تنحسر تدريجيًّا”.

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ “الطّقس المتوقّع غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، واحتمال تساقط أمطار خفيفة داخلًا وشمالًا”، مبيّنةً أنّ “الطّقس المتوقّع الجمعة غائم جزئيًّا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، مع تساقط أمطار خفيفة في الدّاخل. أمّا الطّقس المتوقّع يوم السّبت فقليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار خفيفة في الدّاخل”.