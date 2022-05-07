لبنان | بالصور: بدء وصول صناديق اقتراع المغتربين إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

تسلّمت وزارة الداخلية بحضور وزارة الخارجية عند الحدود اللبنانية في نقطة المصنع فجر اليوم حقيبة تضم ٣ صناديق اقتراع للبنانيين مقيمين بسوريا، حيث وقعوا على محاضر الاقتراع.

وتولت المديرية العامة للامن العام عملية مواكبة الصناديق من نقطة المصنع الى مصرف لبنان.

كما وصلت الحقيبة الديبلوماسية التي تحتوي على اصوات الناخبين اللبنانيين في ايران الى مطار بيروت.

يذكر أنه ستصل صناديق اقتراع المغتربين تباعا اليوم من 10 دول حصلت فيها الانتخابات يوم أمس إلى مصرف لبنان.

صناديق الاقتراع

صناديق الاقتراع