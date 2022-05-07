لبنان | عند رصد مخالفات انتخابية.. بلّغوا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد أمين عام الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات روني الأسعد أنّ “بعض المخالفات والخروقات البسيطة حصلت”، منوّهاً بأداء وزارة الخارجيّة في حلّ المخالفات التي كانت تزوّد بها.

وقال الأسعد في حديث على قناة الـ أم تي في : “رغم ما حدث أمس من انقطاع للإنترنت إلا أنّ كلّ الكاميرات سجّلت ما حصل ونتوقّع أن يحصل انقطاع للبث مجدّداً يوم الأحد بسبب الضغط الأكبر ولكن أعتقد أنّه سيُعالج فوراً”.

وختم: “يُمكن للمواطنين إبلاغنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأيّ مخالفات في حال حصولها، ولدينا مراقبون في الخارج وطيلة أيّام الاقتراع سنعمل على المراقبة”.