لبنان | السيناتور الأميركي مينيديز يحث الحكومة اللبنانية على ضمان انتخابات “نزيهة وشفافة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد إقفال صناديق الاقتراع في الدول العربية وإيران، أن نسبة الاقتراع بلغت حوالى 59 في المئة وقد صوّت 18225 وهو عدد كبير نسبة لـ10 دول.

من جهة أخرى حث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي، بوب مينيديز، الجمعة، الحكومة اللبنانية على “ضمان إجراء الانتخابات المقبلة في الوقت المحدد، وبطريقة شفافة، وتمثيلية ونزيهة”.

وقال مينيديز في بيان صحفي إن الانتخابات النيابية في لبنان “حاسمة”، إذ “سيدلي المواطنون اللبنانيون في الداخل وحول العالم بأصواتهم وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة دفعت كثيرين منهم إلى الفقر، بينما أجبرت آخرين على مغادرة البلاد بحثا عن مستقبل أفضل”.

وأكد أنه يؤيد جميع “الناخبين اللبنانيين الذين ما زالوا ملتزمين بمستقبل ديمقراطي مزدهر لبلدهم، بمستقبل تسمح فيه سيادة القانون للحكومة بتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها ومحاسبة المتورطين في الفساد الذي أدى إلى كل هذه الأزمات الاقتصادية والانفجار المميت في ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020”.

ويقبل لبنانيون منذ صباح الجمعة على صناديق الاقتراع خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في استحقاق لا يتوقع محللون أن يغير في المشهد السياسي العام في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

والانتخابات البرلمانية في لبنان هي الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدتها البلاد خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحملتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن كثر ينظرون إلى الانتخابات كفرصة لتحدي السلطة، رغم إدراكهم أن حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين لإحداث تغيير سياسي ضئيلة في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية وأنهكته أزمات متراكمة.