لبنان | كيف هي الاجواء داخل مراكز الاقتراع في الدول التي شهدت انتخابات المغتربين؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

بعد نهار طويل من انتخابات المغتربين في الدول العربية، اقفلت صناديق الاقتراع في جميع الدول، باستثناء مصر، التي اوشكت على اقفال صناديقها.

وفي المعلومات، ان دولة الامارات العربية المتحدة أي دبي هي الدولة العربية الوحيدة التي ستجري الانتخابات فيها نهار الاحد المقبل، بالاضافة الى كافة دول العالم.

اما في التفاصيل، ان عملية فرز الاصوات في جميع دول الاغتراب تجرى نهار الاحد الواقع في ١٥ ايار تزامنا مع فرز الاصوات المحلية، اي يمنع فرز الاصوات خارج الاراضي اللبنانية، وعملية الفرز تحصل فقط في لبنان بعد اقفال جميع الصناديق المحلية في ١٥ ايار.

وبحسب المعلومات الخاصة بصوت بيروت انترناشونال ان نسبة الاقتراع لامست ال٥٧ بالمئة.

وفي المعلومات، اوضحت جمعية “لادي” انه حصلت بعض الخروقات، مثل دعاية انتخابية واعلام حزبية وممارسة البعض الضغط على الناخبين وتسجيل اكثر من خرق للصمت الانتخابي، وهذه الامور تكون مخالفة لقانون الاقتراع.

وتؤكد المعلومات لموقعنا ان اي خرق للصمت الانتخابي تسجله جمعية “لادي” وتعطيه لهيئة الاشراف على الانتخابات، وفيما بعد يحق لاي مرشح لم يفوز في الانتخابات ان يقدم طعن للهيئة المشرفة على هذه الانتخابات.