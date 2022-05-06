لبنان | الأمين العام لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت: الانتخابات تجري بشكل سلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع فتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الدول العربية والاسلامية التي تتبع عطلة الاسبوع يوم الجمعة، أكد الأمين العام لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت كريم درويش في بيان:

ان “العملية الانتخابية التي تجرى حاليا بمقر السفارة اللبنانية بدولة الكويت تجري بشكل سلس وبتنظيم عالي المستوى”، وأشار الى أن “مرد ذلك الى التعاون المثمر الذي تم قبيل الانتخابات بين كل من السفارة اللبنانية و مجلس الأعمال اللبناني ومجلس السيدات ومتطوعين من الجالية اللبنانية، ومنذ تحديد موعد الانتخابات بالكويت في السادس من أيار والجهود تتضافر لجعل الانتخابات يوما لبنانيا وطنيا بإمتياز”.

وأعرب عن سعادته “لتوجه عدد كبير من المسجلين الى مقر السفارة”، داعيا الجميع الى “القدوم وممارسة حقهم بالاقتراع”.

وشكر “دولة الكويت بكامل أجهزتها، لتقديمها كل الاحتياجات اللازمة لتسهيل إجراء عملية الاقتراع”، كما وشكر “جمعية عيال الكويت لتقديمها الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة”.