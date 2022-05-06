لبنان | فوج إطفاء بيروت: إزالة عامود إنارة بعد سقوطه في منطقة الروشة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 6:44 مساءً

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه وللمرة الثانية خلال أيام قليلة تكررت حادثة سقوط عامود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة حيث سقط عامود انارة على الطريق العام جراء وضع لافتات واعلانات وأسلاك كهربائية عليه بطريقة غير قانونية.

ولولا تدخل العناية الالهية لكانت الاضرار تخطت الماديات وطالت أرواح المواطنين وهددت سلامة المشاة والسيارات المارة في المكان.

وقد عمل رجال فوج الاطفاء على قطع السير في المكان و فصل التيار الكهربائي عن العامود و نقلة من وسط الطريق الى مكان آمن لعدم عرقلة حركة السير في المحلة.

كما كلّف محافظ بيروت القاضي مروان عبود مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت تسطير محاضر ضبط بحق المسؤولين عن وضع تلك اللافتات والاعلانات بالإضافة الى أصحاب المبنى الذي استعمل عامود الانارة لتمرير الكابل الكهربائي بشكل غير قانوني.

حادثة سقوط عامود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة

من ناحية أخرى، عمل رجال فوج الاطفاء ليل أمس على إسعاف فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى م.م ، الى مستشفى المقاصد جراء اصابتها في حادث سير وقع في منطقة كورنيش المزرعة بعد ما انحرفت السيارة التي كانت تقودها من نوع هوندا CRV، واصطدمت بعامود الانارة في وسط الطريق مما تسبب بأضرار جسيمة لحقت بالسيارة وأدت الى انشطارها الى قسمين اضافة الى الاضرار المادية التي طالت في المكان.

حادث السيارة ليل امس