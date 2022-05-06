لبنان | تنكة البنزين ارتفعت مع بدء انتخابات اللبنانيين في الخارج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 4:19 مساءً

مع بدء العملية الانتخابية للمغتربين في الدول العربية، يشهد المواطن ارتفاع في سعر تنكة البنزين، هذا وقد أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا ان موضوع ارتفاع أسعار المحروقات ليس له علاقة بالانتخابات النيابية، موضحاً ان عملهم تجاري وليس متعلق بالانتخابات.

ولفت في حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال” الى ان الجميع اليوم يعرف سعر برميل النفط، والتوتر الحاصل في العالم لذلك ارتفع برميل النفط في كل أنحاء العالم، واشار ابو شقرا ان كل التراكمات على أسعار المحروقات لديها سببين الأول ارتفاع أسعار النفط عالميا وثانيا ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية، مؤكداً ان المواطن هو من يتأثر دائما بهذا الموضوع.

كما واعلن ابو شقرا مجددا على ان ارتفاع اسعار المحروقات كلها متعلقة بأسعار النفط عالمياً وسعر الدولار محلياً، مضيفاً ان المشكلة كبيرة جداً.

ولفت الى ان اليوم انخفض استهلاك مادة المازوت، اولا لان هناك العديد من البيوت اللبنانية لجأت الى الطاقة الشمسية وثانياً ان ارتفاع اسعار النفط تنعكس على فاتورة المولدات التي يدفعها المواطن اللبناني وعلى مادة المازوت التي يشتريها صاحب المولد، مؤكداً ان المواطن يدفع الثمن.