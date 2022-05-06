لبنان | سرقة اموال وترويج مخدرات.. توقيف اشخاص بالجرم المشهود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 3:18 مساءً

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 5 / 5 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن “م.ز” لارتكابه جرائم: إطلاق النار، وترويج عملة مزورة، وسرقة دراجات نارية وبيعها، وافتعال المشاكل، وترويج المخدرات.

كما أوقفت الدورية السوريين “ب.ع” و”ح.د” بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما كمية منها “164 ظرف باز كوكايين، 230 ظرف كوكايين، 7 أكياس صغيرة الحجم من مادة الماريجوانا، 3 كرات صغيرة الحجم من حشيشة الكيف”، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

هذا وقد تمكنت دورية من مكتب مخابرات الجيش في البترون بتوقيف المتهم وهو سوري الجنسية ويدعى “ح.ا.”، اقدم مجهول على دخول شركة المهوس للأخشاب في بلدة كوبا، متسللا من إحدى النوافذ وسرق مبلغا من المال، وبعد الرصد والمراقبة.

واعترف بعد ساعات من التحقيق معه، بسرقة 29 ألف دولار و3 ملايين و600 ألف ليرة، وساعة يد بقيمة 20 ألف دولار، وضبطت المسروقات في منزله وتم تسليمه مع المسروقات إلى الجهات المختصة.