لبنان | هذه نسبة اقتراع المغتربين حتى الساعة في كل الدول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 2:29 مساءً

في حماس كبير تشهد الدول العربية عملية اقتراع منذ ساعات الصباح الاولى، حيثب يتوافد المغتربين إلى مراكز الاقتراع في الدول التي تعتمد يوم الجمعية يوم عطلة رسمية وسط حماس ظاهر، في تعبيرٍ واضح عن نيّة بالمحاسبة بعد كل التطورات التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة والتي أوصلت اللبنانيين إلى القعر ودفعت بالكثيرين إلى الهجرة.

وبحسب ما افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عدد المقترعين حتى الاولى والنصف بتوقيت بيروت:

– طهران 379 النسبة 59,03

– قطر 2172 النسبة29.57

– الكويت1381 النسبة 23,98

– الاردن 148 النسبة 30,64

– البحرين 204 النسبة 31,97

– سوريا 409 النسبة 40.18

– السعودية: الرياض 2098 النسبة 24.25

– السعودية: جدة 1023 النسبة 22.98

– سلطنة عمان 288 النسبة 31.89

– العراق السفارة 20 النسبة 19.80

– العراق فندق روتانا 59 النسبة 26.11

– مصر القاهرة 58 النسبة10.19

– مصر الاسكندرية 25 النسبة 17.86

المجموع العام للمقترعين 8264 اي ما نسبته 26,72% حتى الاولى والنصف بتوقيت بيروت.