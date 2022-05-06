لبنان | وزير الاعلام استقبل فارينا: يجب حماية حرية الإعلام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

التقى وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة المديرة الاقليمية لـ “اليونيسكو” في بيروت كوستانزا فارينا، يرافقها المسؤول الوطني للاتصال والمعلومات في المنظمة جورج عواد في حضور مستشارة الوزير, وتناول اللقاء مشاريع التعاون بين “اليونيسكو” والوزارة.

وأكد الوزير المكاري أن “حرية الإعلام والتعبير أولوية لدي”، لافتا إلى أنه “ضد قمع الإعلاميين لذا يجب حماية حرية الإعلام مع المحافظة على الخطاب المسؤول”، وأشار إلى أنه “عقد اجتماعا مع رؤساء التحرير شدد فيه على الحرية التي يتمتع بها الاعلاميون مع المحافظة على الاخلاقيات المهنية خلال التغطيات”.

وخلال اللقاء عرضت فارينا مشاريع التعاون بين “اليونيسكو” ووزارة الإعلام، وتحدثت عن “مشروع الثقافة الاعلامية للتوعية على الاخلاقيات ومكافحة الأخبار الزائفة”.

كما وتطرقت إلى “مشاريع التعاون المشتركة التي تناولت التدريبات والتجهيزات ومكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة بالاضافة إلى الاخلاقيات الاعلامية وبناء القدرات، وحق الوصول إلى المعلومات وتدريب الإعلاميين على الانتخابات النيابية وحماية الإعلاميين على الصعيد الشخصي والتقني”.

وبالنسبة إلى قانون الإعلام، أبدت استعدادها “للتعاون من خلال تأمين خبراء في هذا الشأن”. اما بالنسبة إلى موضوع الأرشفة فأبدت استعدادها ايضا للبحث في مسائل ثلاث: قانون الإعلام، والثقافة الاعلامية والارشفة”.