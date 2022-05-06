لبنان | فرونتسكا عن اقتراع المغتربين: هذه بداية فقط وهي جيدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 2:08 مساءً

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي تفقدت سير العمل في غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات في الخارج، وأعربت عن سعادتها “لبدء الانتخابات اليوم لتصويت المغتربين المقيمين خارج لبنان”، قائلة: “نرى من خلال الشاشات في غرفة المراقبة ان اللبنانيين يتوافدون الى مراكز الاقتراع في السفارات للتصويت”.

وبالنسبة إلى تقييمها مسار الانتخابات حتى اللحظة قالت: “هذه بداية فقط وهي جيدة وتعطي الفرصة للبنانيين للتعبير عن رأيهم، وهو قرار يعود الى اللبنانيين”.

بدأ المغتربون اللبنانيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع في الدول التي تعتمد يوم الجمعية يوم عطلة رسمية وسط حماس ظاهر، بدا من الإقبال الكثيف منذ الصباح الباكر في بعض الدول، في تعبيرٍ واضح عن نيّة بالمحاسبة بعد كل التطورات التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة والتي أوصلت اللبنانيين إلى القعر ودفعت بالكثيرين إلى الهجرة.

هذا وقد انطلقت صباحا عملية الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج في كل من الدول الآتية: المملكة العربية السعودية، سوريا والبحرين، الاردن العراق ومصر