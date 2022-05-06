لبنان | موظفو الادارات العامة في النبطية طالبوا بدفع بدل النقل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

استقبل رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل عدداً من الموظفين في الإدارات العامة والبلديات الذين أبلغوه انهم لم يتقاضوا بدل النقل من مؤسساتهم ولا المساعدة الاجتماعية رغم مرور عيد الفطر.

وطالبه الموظفون بالتدخل لدى الاتحاد العمالي العام “للضغط على الحكومة لدفع ما التزمته وما أقرته للموظفين من زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، خصوصاً وان الأوضاع الاقتصادية ضاغطة وصعبة”.

وأكد مغربل تأييده للمطالب المرفوعة، داعياً الحكومة الى “عدم التذرع بالحجج والمبادرة الى دفع بدل النقل للموظفين والمستخدمين، كذلك دفع المساعدة الاجتماعية مع راتب كل شهر يستحق، لا بل زيادة قيمة بدل النقل اليومي كما طالب به الاتحاد العمالي العام ليصل الى 150 الف ليرة عن كل يوم حضوري للموظفين، امام ارتفاع أسعار المحروقات والسلع والحاجيات، وزياردة الرواتب ليصبح الحد الأدنى 7 ملايين ليرة”.

هذا وكان قد كشف رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن ان هناك مساعٍ تبذل كي تُدفع المساعدة الاجتماعية التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام قبل العاشر من الشهر الحالي.

وقام في هذا الاطار بالتواصل مع المعنيين سيما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل الذي كان قد اصدر قراراً بتأجيل الدفع الى ١٥ الحالي تزامناً مع الانتخابات النيابية.