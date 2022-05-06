لبنان | كم بلغ عدد المقترعين في الخارج حتى الساعة 12 ظهراً؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بلغ عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج بلغ حتى الساعة 12 ظهراً:

طهران:330

قطر: 1254

الكويت: 408

الاردن: 48

البحرين: 140

دمشق: 263

الرياض: 679

جدة: 733

سلطنة عمان: 205

بغداد: 33

القاهرة: 25

الاسكندرية: 5.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية بدء انتخابات غير المقيمين في بيان لها جاء فيه: “بدأت انتخابات اللبنانيين في الخارج فجر هذا اليوم، وافتتح أول قلم اقتراع في طهران عند الساعة الخامسة والنصف وفي مسقط عمان عند الساعة السادسة”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، خلال جولته على غرفة مراقبة انتخابات المغتربين في الوزارة، عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع عالية، وأن تتخطى الـ70%.

وقال في تصريحات إعلامية، إن الصناديق تُقفل بالشمع الأحمر بوجود مندوبي اللوائح، وتُرسل إلى المطار ثمّ تُسلّم للداخلية، لافتا إلى أنه يجب أن تصل الصناديق بغضون يوم الأحد، وحينها تنتهي مهامنا كوزارة خارجية.

وتوقع بوحبيب أن يرتفع عدد الناخبين في الخليج بفترة بعد الظهر نظرًا لارتفاع درجات الحرارة صباحًا.