لبنان | كم بلغ عدد المقترعين في الخارج حتى الساعة 12 ظهراً؟

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الانتخابات لبنان
بلغ عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج بلغ حتى الساعة 12 ظهراً:
طهران:330
قطر: 1254
الكويت: 408
الاردن: 48
البحرين: 140
دمشق: 263
الرياض: 679
جدة: 733
سلطنة عمان: 205
بغداد: 33
القاهرة: 25
الاسكندرية: 5.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية بدء انتخابات غير المقيمين في بيان لها جاء فيه: “بدأت انتخابات اللبنانيين في الخارج فجر هذا اليوم، وافتتح أول قلم اقتراع في طهران عند الساعة الخامسة والنصف وفي مسقط عمان عند الساعة السادسة”.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، خلال جولته على غرفة مراقبة انتخابات المغتربين في الوزارة، عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع عالية، وأن تتخطى الـ70%.
وقال في تصريحات إعلامية، إن الصناديق تُقفل بالشمع الأحمر بوجود مندوبي اللوائح، وتُرسل إلى المطار ثمّ تُسلّم للداخلية، لافتا إلى أنه يجب أن تصل الصناديق بغضون يوم الأحد، وحينها تنتهي مهامنا كوزارة خارجية.
وتوقع بوحبيب أن يرتفع عدد الناخبين في الخليج بفترة بعد الظهر نظرًا لارتفاع درجات الحرارة صباحًا.