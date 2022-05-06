لبنان | العين الأوروبية ساهرة على الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان الصحافيين الى تغطية زيارة تفقدية لنائب رئيس المراقبين ياريك دوماينسكي إلى مركز العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الإنتخابات النيابية في الخارج في وزارة الخارجية والمغتربين، عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد المقبل في 8 أيار.

وسيدلي دوماينسكي بتصريح أمام الصحافيين عن كيفية مراقبة البعثة لافتتاح مراكز الإقتراع في الخارج.

وأعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي انها ستراقب التصويت في الخارج في 12 بلدا تابعا للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، مع 16 فريقا في مهمة قصيرة المدة.

واشارت البعثة الى مواعيدها لمراقبة الإنتخابات على الشكل الآتي:

– الخميس 12 أيار، الساعة 9 الى 9:30 قبل الظهر، أوتيل الموفنبيك، بيروت: إنطلاق المراقبين في مهمة قصيرة المدة الى الميدان وتصريح لرئيس المراقبين جورج هولفيني.

– الأحد 15 أيار، يوم الإنتخابات، ظهرا، المكان سيحدد قريبا: تصريح لرئيس المراقبين جورج هولفيني عن افتتاح مراكز الإقتراع والساعات الأولى للتصويت.

– الثلاثاء 17 أيار، 11 قبل الظهر، أوتيل الموفنبيك، بيروت: مؤتمر صحفي لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات لإصدار البيان الأولي للنتائج.