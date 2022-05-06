لبنان | سائقو شاحنات النقل البري: لاستثنائنا من التسجيل المسبق للحصول على جواز سفر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفذ سائقو ومالكو شاحنات النقل البري اعتصاماً تحذيرياً عند مدخل عكار، شارك فيه رئيس نقابة مالكي الشاحنات العاملة على الترانزيت للنقل الخارجي احمد الخير.

وناشد المعتصمون في بيان، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي “تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم الرقم 1654/3 تاريخ 22/12/20121، القاضي بمنع قيادة سائق غير لبناني الشاحنة اللبنانية المخصصة للنقل الخارجي، وعدم مغادرتها الاراضي اللبنانية”.

وطالبوا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بـ “استثناء سائقي شاحنات النقل الخارجي من التسجيل المسبق للحصول على جواز سفر وخصوصا أن المواسم الزراعية لا تنتظر وهي معرضة للتلف والاضرار”.

وناشدوا المملكة العربية السعودية “النظر الى الناحية الانسانية التي تطال شريحة كبيرة من المواطنين والسماح باستيراد الصادرات اللبنانية”، مشيرين الى ان “هذا القطاع يتكبد خسائر ضخمة وهو من اهم القطاعات الاقتصادية والانتاجية”.