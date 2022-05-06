اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | تعديل مراكز اقتراع في صور

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

الانتخابات

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 415 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 وتعديلاته (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 ). ونص القرار على ما يلي:

“المادة الاولى: يعدل عنوان مركز الاقتراع في سراي صور أينما ورد في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، بحيث يصبح على الشكل الآتي:

– بدلا من سراي صور يقرأ: ثانوية صور الرسمية للصبيان.
والباقي من دون تعديل.

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا