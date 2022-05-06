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لبنان | تعديل عناوين مراكز الاقتراع في 3 بلدات فرنسية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

الانتخابات لبنان

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 409 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته، وجاء فيه:

المادة الاولى: تعدل عناوين مراكز الاقتراع في كل من بلدات VERSAILLES ، ORLEANS ،
GRAND LE NOISY في الجمهورية الفرنسية بحيث تصبح عناوين هذه المراكز على الشكل الآتي:

VERSAILLES:
VERSAILLES 78000 ، solferino Rue، 5 – marie fleury Ecole

ORLEANS:
ORLEANS 45100، mesmin saint de avenue ، bis 36 – Gauguin Salle

GRAND LE NOISY
GRAND LE NOISY 93160، est d Mont du piazza , 111 – Associations des Maison

والباقي دون تعديل

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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