لبنان | على وقع انطلاق انتخابات المغتربين.. كم سجل الدولار الأسود؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه، إذ تراوح صباح اليوم الجمعة 26900 ليرة لبنانية للشراء و26850 ليرة لبنانية للبيع.

في السياق، أعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، التوصل إلى مسودة اتفاق مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

وفي حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي.

ويخضع لبنان لعدد من الشروط للحصول على الأموال من صندوق النقد الدولي من بينها استراتيجية لإعادة هيكلة البنوك، بما يتضمن الاعتراف بالخسائر وحماية المودعين الصغار ودراسة حالة كل بنك على حدة.

كما بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa أمس، 53 مليون دولار أميركي بمعدل 22500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.