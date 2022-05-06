لبنان | كيف سيكون الطقس في الـ”ويك أند”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يسيطر طقس ربيعي متقلب مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية ويعود الاستقرار التام مع ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و٢١ درجة بقاعا بين ٥ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٥ درجة.

٢- الجو: غائم جزئيا واحتمال امطار متفرقة

٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و٩٥٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: طقس معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الاحد: طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.