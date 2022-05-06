لبنان | لبنان أمام مشكلة بنزين في فترة الانتخابات؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

رأى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “سبب ارتفاع اسعار المحروقات اليوم هو ارتفاع سعر برميل النفط من 104 دولارات الى 111 دولارا بالاضافة الى ارتفاع سعر الصرف من 26500 الى 26900”.

وتمنى في حديث له على “المصارف ومصرف لبنان تسهيل أمور معاملات الاستيراد على منصة صيرفة كي تبقى مادة البنزين متوافرة في الاسواق، خصوصا في فترة الانتخابات النيابية تفاديا لأي اشكال في تأمين هذه المادة”.

وكان عزا عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس أسباب ارتفاع النفط في بيان إلى أن “مشروعي مقاطعة شراء النفط من روسيا ومنع البواخر الاوروبية من نقل المشتقات النفطية الروسية اللذين يناقشان بين دول الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى اعلان وكالة الطاقة الاميركية، عن تراجع مخزون النفط الاستراتيجي الاميركي بما يفوق 1.8 مليون برميل وانخفاض مخزون المشتقات النفطية وبخاصة مادة المازوت، ادت الى قفزة في اسعار النفط عالميا بحيث لامس سعر البرنت 112 دولارا اميركيا خوفا من ازدياد الضغط على الكميات المتوافرة في الاسواق الاخرى حيث ستعمد الدول الاوروبية الى ايجاد المصادر البديلة في ظل تشبث منظمة اوبيك وحلفائها في اوبيك+ على عدم زيادة الانتاج بشكل يريح الاسواق ويخفض الاسعار”.

أضاف: ” إن ارتفاع الاسعار عالميا وثبات سعر صرف الدولار وفقا لمنصة صيرفة التي تؤمن %100 من فاتورة استيراد البنزين على 22600 ليرة نتج عنه ارتفاع في اسعار المحروقات في لبنان. اليوم صدر جدول جديد ارتفعت فيه صفيحة البنزين 10000 ليرة والمازوت ليرة 18000 والغاز 1000 ليرة وزيادة ما يقارب 20 دولارا على كيلوليتر البنزين و36 دولارا على كيلوليتر المازوت المستوردين”.

وختم معتبرا أن “الحجر الصحي في شنغهاي وفي مدن صينية أخرى جراء فيروس كورونا، لا يزال يحد من ارتفاع اسعار النفط العالمية”.