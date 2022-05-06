لبنان | بو حبيب: “ممكن نطلع مكسورين” في نهاية انتخابات المغتربين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

عبّر وزير الخارجية عبدالله بو حيبب عن ارتياحه لعملية اقتراع المغتربين التي بدأت صباح اليوم، وقال: “قلبي كبر” عندما رأيت هذا المشهد وأتمنى أن تكون نسبة الاقتراع جيّدة جداً وأن تلامس الـ70 في المئة”.

ولفت بو حبيب، من وزارة الخارجية، إلى ان الأمور جيّدة والانتخابات هي السبيل الوحيد للتغيير، مضيفا: “اقتصدنا بشكل كبير في المصاريف وطمأنني رئيس الحكومة لناحية تأمين التكاليف “وممكن نطلع مكسورين” في نهاية انتخابات المغتربين”.

وفي موضوع تسجيل الناخبين المغتربين، أكد أنه “لم يحصل أي تقصير من جانبنا بتوزيع المقترعين على أقلام الاقتراع وكان يجوز أن نقول لهم إن التوزيع سيكون على أساس الرقم البريدي”.