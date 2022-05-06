لبنان | أسعار المحروقات إلى الارتفاع مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 10 آلاف ليرة، وسعر البنزين 98 أوكتان 11 ألف ليرة، وسعر المازوت 18 ألف ليرة، والغاز ألف ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان 484 ألف ليرة.

بنزين 98 أوكتان 495 ألف ليرة.

مازوت 589 ألف ليرة.

الغاز 359 ألف ليرة.

وكان لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، إلى أن “الجدول الجديد لأسعار المحروقات اليوم أبقى سعر صفيحة البنزين كما هو، وخفض صفيحة المازوت 14000 ليرة وقارورة الغاز 9000″.

وقال: “إن السبب يعود إلى إبقاء سعر صرف الدولار، وفقا لمنصة صيرفة على 22600 ليرة وثبات في أسعار المحروقات المستوردة والمحتسبة بالدولار، ولكن مع تراجع بسعر صرف الدولار في السوق الحرة الذي يتم على اساسه تحويل سعري المازوت والغاز من الدولار إلى الليرة اللبنانية”.