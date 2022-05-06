لبنان | المغتربون متحمسون… إقبال كثيف على مراكز الاقتراع في الخارج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

بدأ المغتربون اللبنانيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع في الدول التي تعتمد يوم الجمعية يوم عطلة رسمية وسط حماس ظاهر، بدا من الإقبال الكثيف منذ الصباح الباكر في بعض الدول، في تعبيرٍ واضح عن نيّة بالمحاسبة بعد كل التطورات التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة والتي أوصلت اللبنانيين إلى القعر ودفعت بالكثيرين إلى الهجرة.

بموازاة عملية الاقتراع الحاصلة في الدول العربية وإيران، تواكب وزارة الخارجية في لبنان مسار العملية الديمقراطية، وقد بدأت بدأت غرفة العمليات في الوزارة بمراقبة سير العمل في أقلام الاقتراع في الخارج في وقت سيساعد طلاب من الجامعة اللبنانية في عملية المراقبة.

وقد أوضح مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم في حديث تلفزيوني أنه سيتمّ تحديث نسبة الاقتراع كلّ ساعة، وقال: “لا أظنّ أنّ هناك عملية أكثر شفافية من التي تحصل اليوم وكل شيء مراقب”.