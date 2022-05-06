لبنان | بدء اقتراع اللبنانيين المقيمين في سلطنة عمان وإيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 7:28 صباحًا

بدأت منذ السادسة صباحًا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع في سلطنة عمان حيث عدد الناخبين 903 ناخبين، موزعين على ثلاثة أقلام اقتراع في المدرسة العُمانية العالمية.

كما انطلقت عملية الاقتراع للبنانيين المقيمين في إيران مع فتح أول صندوق اقتراع في الجمهورية الاسلامية الايرانية في طهران.

إشارة إلى أنّ عدد الناخبين اللينانيين في ايران 642 موزعين على قلمي اقتراع في مركز الاقتراع في السفارة اللبنانية في طهران.