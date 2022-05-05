لبنان | بو حبيب ينتقد المغتربين: سجلوا معلوماتكم صح!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 3:53 مساءً

بعد العديد من المشاكل التي واجهت وزارة الخارجية والمغتربين بالنسبة لعملية الاقتراع في بلاد الاغتراب وتحديدا في دبي ، رأى وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال انه من حيث التفاصيل، لم يكن هناك مشكلة في دولة الامارات، لافتاً الى انها في البداية لم تسمح لنا ان يكون هناك مركز الاقتراع خارج القنصلية ودار سكن القنصل، لكنها عادت وسمحت بان نأخذ “دبي ورلد سنتر” مركزا لاقتراع المغتربين، ولكن الوقت قد تأخر.

وردا على انتقاد اداء عمل الوزارة فيما يتعلق بانتخابات المغتربين، قال بو حبيب لموقعنا انه على الجميع في الاغتراب في المرة المقبلة ان يسجلوا اسمائهم بالطريقة الصحيحة وان يدوّنوا المعلومات الخاصة بهم بطريقة صحيحة، مؤكدا ان كل من “ضيّعوا” لم يدوّنوا المعلومات جيدا.

وردا على سؤال حول قدرة بو حبيب على تحمل المسؤولية وانجاح هذه الانتخابات عبر وزارة الخارجية، قال إنه مستعد للرد على أي سؤال يتوجه له اذا كان هناك اي شيء “الا الشفافية”، مشيرا الى ان كل ما سيحصل سيتم تصويره عبر الاعلام.