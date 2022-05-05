لبنان | محفوظ تابع مع سلامة عدم قبول المصارف للشيكات الصادرة عن “المركزي” كرواتب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، ان عددا كبيرا من موظفي القطاع العام ومن اعضاء مجالس الادارة في المؤسسات العامة شكوا من كون المصارف لا تقبل الشيكات الصادرة عن البنك المركزي والتي تتلقاها كرواتب، اضطر هؤلاء الموظفين الى بيع شيكاتهم الى الصيارفة مقابل حسم 35% منها، علما أن المصرف المركزي يزود المصارف يوميا ما تحتاج اليه من سيولة نقدية.

واشار محفوظ الى انه اتصل بحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي “استغرب عدم قبول المصارف الشيكات المرتبطة بالرواتب، ووعد بأنه سيجري اتصالات بالمصارف لأنه لا يجوز التلاعب برواتب الموظفين المعنيين بهذا الأمر. وطالب الحاكم بلائحة بأسمائهم وبالبنوك التي كانوا يودعون بها رواتبهم باعتبار ذلك حقا مشروعا لهم يحميه الدستور والقانون”.

وقال: “أيا يكن الأمر، الهم المعيشي هو القضية المركزية في لبنان حاليا. وعلى الاقل على المصارف على اختلافها أن تنتبه لهذه المسألة. فالانفجار الكبير لا يستثنيها ولا ينبغي أن تكون هي مصدر الشرارة في ذلك. فالدولة التي يتراجع دورها لا يجوز بتاتا أن يكون البديل منها المصارف لأن ذلك يعني أن كل شيء سقط وما لم يسقط هو في طريقه إلى السقوط”.