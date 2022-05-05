لبنان | منسقة الأمم المتحدة: لمست من ميقاتي جدية في إدارة الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 2:03 مساءً

التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان “جوانا فرونتسكا” ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

عقب اللقاء، أشارت فرونتسكا الى أنّ “اللقاء مع دولة الرئيس كان مثمرا جدا، تناولنا فيه كل المواضيع والتطورات الإيجابية في لبنان، وركزنا على موضوع الانتخابات التي ستحصل غدا خارج لبنان وبعد أسبوع داخل لبنان، ويبدو أن كل الإجراءات اتخذت من الناحية الادارية والأمنية، وهذا امر مهم”.

وأضافت:” لقد استوضحت دولة الرئيس عن الخطوات الحكومة وما يمكن أن نتوقع قبل الانتخابات وحتى بعدها، ولمست جدية واهتماما من قبل دولته لمتابعة كل الأمور”.

الى ذلك، استقبل ميقاتي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان، وزير السياحة وليد نصار الذي اطلعه على التحضيرات القائمة لزيارة البابا للبنان المقررة في 12 و13 حزيران المقبل، وعلى المسودة الأولية لبرنامج الزيارة.

وقال الوزير نصار بعد اللقاء: “إننا في صدد عقد اجتماعات تحضيرية مع مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك ، قبل الاعلان عن تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للزيارة ، والانتقال الى بدء التحضيرات العملانية لفاعلياتها، في انتظار التوافق النهائي مع الكرسي الرسولي على برنامج الزيارة”.