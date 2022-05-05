لبنان | مولوي: وزارة الداخلية قامت بواجباتها والانتخابات ستمرّ بنجاح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 1:54 مساءً

اعتبر وزير الداخلية “بسام مولوي” ان “التخلف عن الانتخابات لا يفيد أحدًا ولا يفيد البلد، هذا حق للمواطنين، الحكومة أرادت، ووزارة الداخلية عملت جاهدة لتأمين حُسن الانتخاب لمواطنيها، فيجب على المواطنين أن يمارسوا هذا الحق. أعود فأقول، إنَّ هذا خيارهم، إنما بكل العلم والدراسات يجب على المواطن أن يدلي بصوته في الانتخابات”.

كلام مولوي جاء خلال زيارة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أشار فيها الى أنّ وزارة الداخلية عملت كل واجباتها حتى تكون الانتخابات مثالية وممتازة، وهيّئت كلّ التحضيرات اللوجستية، والأمنية من خلال اجتماعات أمنية متتالية، وكان آخرها اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي.

وقال: ” أمَّنَّا المنح للقوى العسكرية المشاركة في الانتخابات، لأنه مثلما قلت: عند بدءِ التحضير للانتخابات لم ولن أدع أحدًا يُظلم معي، إن بالنسبة إلى الموظفين والأساتذة الذين سيشاركون بالانتخابات، أو القضاة، وانَّ تعويضاتهم ستكون كافية ولائقة، أنا وعدت بذلك، وأنا سأفي بما وعدت به. بإذن الله الانتخابات ستمر بنجاح، نحن مصرون على هذا الشيء، ولا يوجد سبب ألا تمر الانتخابات بنجاح، نحن متنبهون لكل التفاصيل”.

في السياق نفسه، طمأن مولوي اللبنانيين بأنَّ الانتخابات ستمر بنجاح، داعيًا اياهم إلى “أن يمارسوا دورهم وحقهم،و يعملوا بحقوقهم التي لطالما طالبوا بها، وفي الوقت نفسه أقول لهم: إننا في وزارة الداخلية لن نركن إلى ما قمنا به، بل سنبقى حذرين ومتيقظين حتى يمر يوم الاستحقاق 15 أيار ولغاية صدور النتائج بنجاح بإذن الله، ويكون المواطنون مرتاحين”.

كما توجّه الى اللبنانيين قائلًا: “تريدون أن تغيروا، هذه فرصتكم لتغيروا. تريدون لبنان أحسن، هذه فرصتكم لتروا من يمثلكم ومن يعطي الصورة الجيدة والحسنة للذي تتمنونه، لأنني لا أعلم ما إذا كان الامتناع يؤدي إلى الغاية المرجوة. جميعنا مواطنون وشركاء في هذا الوطن، ومن واجبنا أن ندلي بأصواتنا ونقوم بدورنا في هذه العملية الانتخابية”.