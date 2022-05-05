لبنان | متقلب وماطر.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

افادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يؤثر منخفض جوي متمركز فوق تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من مساء اليوم الخميس مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها بحدود ال٤ درجات ويستمر حتى بعد ظهر السبت حيث يستقر الطقس تدرجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين ١٨ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً خاصة شمال البلاد والتي تلامس ال ٧٠ كلم/س، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً خلال الليل خاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانًا في الفترة الصباحية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار تدريجيًا بدءًا من الظهر وتعود بشكل خفيف ليلاً في المناطق الشمالية.

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجنوبية، الداخلية والجبلية كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث تنحسر تدريجياً ويستقر الطقس.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تلامس معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة.