لبنان | بو حبيب: لبنان لم يعد يستطيع تحمل تبعات ​النزوح السوري

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب
أشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إلى أن لبنان لم يعد يستطيع منع النازحين السوريين من الهجرة عبر البحر، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي حصلت في طرابلس.
كلام بو حبيب جاء بعد الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلين عن رئاسة الحكومة خصص لتحديد موقف لبنان في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسل بين 9 و10 أيار الجاري.
ولفت بو حبيب إلى أن أوروبا وأميركا يهمهم أن لا يبقى النازحون في لبنان، وأن لا يهاجروا إلى بلدانهم، مؤكدا أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل تبعات النزوح السوري.