لبنان | “الداخلية” تعدّل مركزَي اقتراع للموظفين

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، القرار رقم 397 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في الدوائر الانتخابية كافة لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022). ونص القرار على ما يلي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012