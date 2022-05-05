اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | “الداخلية” تعدّل مركزَي اقتراع للموظفين

0 نشر
mayssa kassab 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

وزارة الداخلية والبلديات

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، القرار رقم 397 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في الدوائر الانتخابية كافة لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022). ونص القرار على ما يلي:

المادة الاولى: يعدل عنوانا مركزي الاقتراع في سرايا بعلبك وسرايا النبطية أينما وردا في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:

– بدلا من سرايا بعلبك يقرأ: ثانوية بعلبك الرسمية للبنات/فرنسي.

– بدلا من سرايا النبطية يقرأ: ثانوية الصباح الرسمية.

والباقي من دون تعديل.

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا