لبنان | ميقاتي: اقتصاد لبنان يُعاني من “المرض” والوقت أمامنا قصير!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذر رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ من أن “اقتصاد لبنان يُعاني من “المرض” وللأسف أضعنا الكثير من الفرص التي توفرت لنا”، معتبراً أن “الوقت أمام الحكومة قصير ونواجه تحديّات جمّة في مختلف المجالات”.

وأشار في مقابلة عبر “تلفزيون لبنان”، إلى أنّه “استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل توقيع اتفاق أولي مع ​صندوق النقد الدولي​، وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية، فضلاً عن متابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء”.

وأكّد أنّ حصول لبنان على “ختم” صندوق النقد الدولي يمثل تأشيرة للدول المانحة لمساعدتنا.

وحول اقتراح قانون الـ “​كابيتول كونترول​”، أشار إلى أنّه أتى من مجلس النواب ويتهمونا الآن أنه تم إنزاله، ونحن طرحنا اقتراحات صندوق النقد الدولي على جلسة اللجان في البرلمان، وهذا ​القانون​ كان يجب أن يُقر منذ عامين.

وسأل ميقاتي: “هل هناك من قرأ اقتراح القانون قبل الاعتراض عليه؟ هذا الاقتراح وجِد لحماية المودعين، لكن الرفض سببه يعود للانتخابات النيابية”.

وشدد على أنّ “حقوق صغار المودعين مضمونة ضمن خطة التعافي، وهذا يشكل 86% من نسبة المودعين، ونعمل على حماية الـ 14% المتبقية”.

وبخصوص حادث ​طرابلس​، قال ميقاتي إنّه “محزن ومأساوي وكلفنا ​الهيئة العليا للإغاثة​ لتكون إلى جنب الأهالي وطلبنا من وزيري الخارجية والداخلية طلب المساعدة من الدول الصديقة لإرسال معدات لمعرفة حيثيات الحادثة، وهذا الموضوع قيد المتابعة ونريد سحب المركب من عمق البحر لمعرفة الحقيقة”.