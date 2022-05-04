لبنان | توقيف “ناقل” مخدرات بعد الاشتباه به!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 07:17 مساءً - منذ 8 ثواني

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه: “الساعة 21:45 من تاريخ 30-4-2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيّارة نوع مرسيدس لون أبيض متجهة من البقاع إلى بيروت، وعلى متنها ثلاثة مواطنين، وهم كلّ من: م. ش. (من مواليد عام 1985)، ن. م. (من مواليد عام 1992)، م. د. (من مواليد عام 1996)”.

وأضاف، “بتفتيشهم والسيّارة، جرى ضبط كمية من مادتي باز الكوكايين وحشيشة الكيف، و”ورق لف سجائر” وسكين”.

وتابع، “بالتحقيق معهم، اعترف الأول أن (ن. م.) و(م. د.) ليسا على علم بوجود المخدرات في السيارة، وأنه ينقلها لصالح أحد الأشخاص في منطقة جبل لبنان”.

وأردف البلاغ، “تم تسليمهم مع المضبوطات والسّيّارة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.