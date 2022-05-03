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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 8:52 مساءً
مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية
أعلن المدير العام لهيئة “أوجيرو” ”عماد كريدية” أن حجم السرقات في أوجيرو تخطّى المعقول وتجاوز الـ 3 ملايين دولار.
وقال كريدية: ” لم نعد قادرين أن نتحمل الوضع، لأن حجم السرقات في “أوجيرو” وصل إلى 3 ملايين دولار في عدّة فروع لنا”.
وأشار الى ان الاعتمادات تذهب إلى الكهرباء والمازوت، “لذا هناك نقص لدينا”.
وفي حديث تلفزبوني، قال: “توجهنا إلى وزير الداخلية بسام مولوي، من أجل اتخاذ الطرق الأمنية المناسبة لإيقاف السرقات”.
وأكد أن “الوضع مخيف، ونحن معرضون للانهيار في قطاعي الاتصالات والإنترنت، وذلك بسبب الموازنة التي لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار”.