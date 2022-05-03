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لبنان | الإدارات العامة والبلديات تقفل غداً بمناسبة عيد الفطر

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 دقائق

مجلس الوزراء

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء ما يلي:

استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية،

وبمناسبة عيد الفطر السعيد تُقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.

وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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