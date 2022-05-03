لبنان | طقس ربيعي حار… هل تعود الأمطار؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

يُؤدّي تدفق الرياح الحارّة من فوق شمال افريقيا الى طقس ربيعيّ حارِ ومغبرّ اليوم، لتعود وتنكفئ هذه الكتل غداً الاربعاء مع استمرار الغبار، لينكفئ بدوره يوم الخميس، مع احتمال لبعض الامطار المحلية خاصة يوم الجمعة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٨ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا ومغبر

٣- الرياح: متقلبة معتدلة ومغبرة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٥ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

الاربعاء: طقس معتدل مغبر وغائم جزئياً مع احتمال خفيف لزخات مطر موحل ومحلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معندلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الخميس: طقس معتدل وغائم جزئياً مع احتمال خفيف لزخات مطر موحل ومحلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.