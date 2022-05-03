لبنان | قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي.. مولوي: التحضيرات اكتملت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات في موعدها، وقال انه يتابع يومياً مسألة التأكد من جهوزية البعثات الدبلوماسية لانتخابات المغتربين.

وأوضح مولوي أن تقسيم مكاتب الاقتراع في الخارج يأتي من البعثات عبر وزارة الخارجية والمغتربين، وأنه لم يرده أي تغيير من الخارجية بشأن مراكز اقتراع في سيدني وأميركا. وأضاف: “هناك مراقبون دوليون للانتخابات التي ستجرى في لبنان وقمنا بكل التسهيلات لذلك”.